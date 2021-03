"Sono il demente del vaccino". Così Scanzi replica agli attacchi

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Francesca Galici In diretta con Bianca Berlinguer, Andreaha ribadito la sua difesa sulla dose diAstraZeneca ricevuta come riservista della Regione Toscana Andreanon ci sta a subire passivamente la polemica sorta sulla sua vaccinazione come riservista della Regione Toscana e ieri è stato ospite di Bianca Berlinguer a Cartabianca per spiegare le sue ragioni e ribadire la sua posizione. Il giornalista de Il Fatto Quotidiano era in collegamento con il programma di Rai Tre e qui ha fatto la cronistoria degli eventi che l'hanno portato a ricevere la dose di AstraZeneca. A fronte delle critiche che l'hanno travolto, giunte anche da alcune voci amiche come Peter Gomez e Selvaggia Lucarelli, Andreaha rivendicato la paternità della notizia. È stato lui in prima persona, infatti, a ...