Sabrina Ferilli torna in tv con “Svegliati amore mio”: miniserie girata sul litorale romano (Di mercoledì 24 marzo 2021) Parte stasera la fiction “Svegliati amore mio”, miniserie televisiva italiana in tre puntate scritta e diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi, e trasmessa in prima visione assoluta su Canale 5 dal 24 marzo al 7 aprile 2021. Grande protagonista sarà Sabrina Ferilli. Svegliati amore mio stasera in tv: la trama Naná (Sabrina Ferilli) è una donna forte, animata da un profondo senso di giustizia, una mamma meravigliosa e una moglie innamorata. Un giorno tutto cambia: la sua bambina Sara (Caterina Sbaraglia) si scopre affetta da leucemia. Dopo un momento di buio e dolore Nanà inizia una battaglia, con la forza di una leonessa, contro il “Mostro”. Forse è da lì che proviene il veleno che si è inoculato nel corpicino della figlia e il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 24 marzo 2021) Parte stasera la fiction “mio”,televisiva italiana in tre puntate scritta e diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi, e trasmessa in prima visione assoluta su Canale 5 dal 24 marzo al 7 aprile 2021. Grande protagonista saràmio stasera in tv: la trama Naná () è una donna forte, animata da un profondo senso di giustizia, una mamma meravigliosa e una moglie innamorata. Un giorno tutto cambia: la sua bambina Sara (Caterina Sbaraglia) si scopre affetta da leucemia. Dopo un momento di buio e dolore Nanà inizia una battaglia, con la forza di una leonessa, contro il “Mostro”. Forse è da lì che proviene il veleno che si è inoculato nel corpicino della figlia e il ...

