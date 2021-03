Riduzione del membro maschile? Potrebbe essere causata dall’inquinamento: lo studio (Di mercoledì 24 marzo 2021) Recenti studi presentati in un libro dalla dottoressa Shanna Swan dimostrano la correlazione tra l’inquinamento e la Riduzione del pene. L’inquinamento prodotto da industrie e esseri umani ha effetti dannosi sul nostro pianeta sugli habitat animali, sulla vegetazione e sul clima. Ovviamente è già noto che l’inquinamento incrementa il rischio di contrarre malattie di vario genere tra cui quelle polmonari, recentemente è emerso come l’eccessivo inquinamento dell’aria e dell’ambiente ha effetti anche sulle dimensioni del membro maschile, sulla conta degli spermatozoi nello sperma, sulla disfunzione erettile e sul calo del desiderio sessuale. I risultati di diversi studi che illustrano queste problematiche sono stati recentemente presentati in un libro dalla dottoressa Shanna Swan, una delle maggiori esperte mondiali di ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 24 marzo 2021) Recenti studi presentati in un libro dalla dottoressa Shanna Swan dimostrano la correlazione tra l’inquinamento e ladel pene. L’inquinamento prodotto da industrie e esseri umani ha effetti dannosi sul nostro pianeta sugli habitat animali, sulla vegetazione e sul clima. Ovviamente è già noto che l’inquinamento incrementa il rischio di contrarre malattie di vario genere tra cui quelle polmonari, recentemente è emerso come l’eccessivo inquinamento dell’aria e dell’ambiente ha effetti anche sulle dimensioni del, sulla conta degli spermatozoi nello sperma, sulla disfunzione erettile e sul calo del desiderio sessuale. I risultati di diversi studi che illustrano queste problematiche sono stati recentemente presentati in un libro dalla dottoressa Shanna Swan, una delle maggiori esperte mondiali di ...

