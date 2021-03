Rider | firmato protocollo sindacati-AssoDelivery | Orlando ' punto riferimento importante' **

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Roma, 24 mar. (Adnkronos) - Questa mattina il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea, ha presenziato alla firma delsperimentale tra Cgil, Cisl e Uil con, per la legalità contro il caporalato, l'intermediazione illecita e lo sfruttamento lavorativo nel settore del food delivery. Lo stesso, si legge in una nota, è stato, successivamente, tra Ugl e. Alle firme delhanno assistito Rider x i Diritti e gli assessori al Lavoro dei Comuni che hanno fatto da apripista degli accordi tra le parti in questa materia: Marco Lombardo (Bologna), Cristina Tajani (Milano), Andrea Bosi (Modena) e Claudio Diberardino (regione Lazio). "Idealmente aderisco e credo - commenta- ...

repubblica : Rider, firmato protocollo Assodelivery-sindacati contro lo sfruttamento - uiltucs : Firmato con il @MinLavoro e le parti sociali il protocollo contro il #caporalato nella #ristorazione digitale. Il 2… - StampToscana : Rider, firmato il primo accordo sindacale in Toscana - StampToscana - tecnogazzetta : Tutte le novità sull’accordo tra Tadan e Nidil-CGIL per tutelare i lavoratori del #FoodDelivery -

Ultime Notizie dalla rete : **Rider firmato

La Repubblica

La Spezia - La rete "X i Diritti", dopo l'Assemblea Nazionale Riders del 25 Febbraio, ha deciso di convocare una ...del delivery intendono ribadire la loro opposizione all'accordoda UGL e ......da Assodelivery e, come sindacato, dalla sola Ugl. "L'ultimo incontro c'è stato a gennaio",... Tutto questo, anche perché ilnon è più il lavoro di una volta. "Una consegna da Ottavia a ...Le aziende si impegnano ad adottare un modello organizzativo "idoneo a prevenire comportamenti scorretti" e a "non ricorrere ad aziende ...La rete "Rider X i Diritti", dopo l´Assemblea Nazionale Riders del 25 Febbraio, ha deciso di convocare una giornata di mobilitazione nazionale per il 26 Marzo 2021 su tutto il territorio italiano. All ...