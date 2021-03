Orgoglio Comune: 'Illuminazione pubblica, molte ombre e poca luce' (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il gruppo consiliare 'Orgoglio Comune' torna ad affrontare una tematica molto sentita sul territorio: quella l'Illuminazione pubblica a Borgo a Mozzano. "molte ombre e poca luce! Quando sono i ... Leggi su lagazzettadelserchio (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il gruppo consiliare '' torna ad affrontare una tematica molto sentita sul territorio: quella l'a Borgo a Mozzano. "! Quando sono i ...

Ultime Notizie dalla rete : Orgoglio Comune Orgoglio Comune: 'Illuminazione pubblica, molte ombre e poca luce' Il gruppo consiliare 'Orgoglio Comune' torna ad affrontare una tematica molto sentita sul territorio: quella l'illuminazione pubblica a Borgo a Mozzano. "Molte ombre e poca luce! Quando sono i cittadini a sbagliare già ...

Nasce "Forlivesi fuori dal Comune' Con questo progetto, unico nel suo genere e a cui abbiamo concesso con orgoglio il patrocinio ... a cadenza mensile, ad altrettanti forlivesi che hanno raggiunto traguardi 'fuori dal Comune', facendo ...

Palaia, Comune e commercianti annullano la festa dell’orgoglio dei negozi Il Tirreno SANTE MARIE, COMUNE E POSTE ITALIANE AL LAVORO PER IL CAMMINO DEI BRIGANTI SANTE MARIE – Nei giorni scorsi nel municipio si è tenuto un incontro tra il sindaco di Sante Marie, Lorenzo Berardinetti, e il referente delle filiali dell’Aquila e Teramo Filatelia Poste italiane, B ...

Il Comune di Gizzeria riconosce il tratto costiero della Riviera dei Tramonti Gizzeria - Con delibera n.39 del 18 marzo 2021 la giunta comunale di Gizzeria ha riconosciuto come Riviera dei Tramonti il tratto costiero tirrenico della provincia di Catanzaro che va da Marina di Cu ...

