Morata: 'Ronaldo? Con lui non parlo di calcio. Io felice alla Juve' (Di mercoledì 24 marzo 2021) stato un anno complicato, alcuni piccoli dettagli ci hanno lasciato fuori dalla Champions come l'errore dopo 1 minuto o al 90esimo, il rigore non dato… È colpa di tutti". Così Alvaro Morata, dal ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 24 marzo 2021) stato un anno complicato, alcuni piccoli dettagli ci hanno lasciato fuori dChampions come l'errore dopo 1 minuto o al 90esimo, il rigore non dato… È colpa di tutti". Così Alvaro, dal ...

Advertising

GoalItalia : ? 'Il problema non è la Juve, è che è abituato a vincere' ? 'Nessuno ha i suoi titoli, ma lo vedo felice, è content… - forumJuventus : GdS: 'Senza Joya. Alla Juve manca Dybala. Tanti attaccanti, zero gol. Ronaldo, Morata, Kulusevski e Chiesa tutti i… - ZZiliani : Contrordine. I Fantastici 4, che a ben vedere non erano apparsi granché già col #Porto, non sono poi così fantastic… - infoitsport : Morata: 'Ronaldo? Con lui non parlo di calcio. Io felice alla Juve' - infoitsport : Calciomercato Juventus, futuro Cristiano Ronaldo | Parla Morata! -