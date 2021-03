Marta Novello | è appena arrivata la bella notizia dall’ospedale

(Di mercoledì 24 marzo 2021)si è svegliata dal coma. La 26enne aggredita da un ragazzo di 15 anni la sera del 22 marzo mentre faceva jogging ha aperto gli occhi questo pomeriggio dal letto del reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Treviso dove è ricoverata. Stando a quanto si apprende la giovane è stata estubata e ha parlato con i genitori.sottoposta a due interventi chirurgici In questi due giorniè stata sottoposta a due interventi chirurgici, uno ai polmoni effettuato poco dopo il suo arrivo in ospedale e un secondo al tendine del terzo dito della mano destra. Entrambi sono stati causati dalle coltellate inferte dal suo assalitore, un 15enne che ha aggredito la giovane mentre faceva attività fisica a Marocco di Mogliano. Stando a quanto si apprende,è cosciente e sta parlando con i ...

E stata estubata questa sera all ospedale di Treviso, la 26enne accoltellata due sere fa da un 15enne a Marocco di Mogliano. E cosciente e sta parlando con i genitori.ha ripreso a respirare da sola e lentamente, come raccontano i ...MOGLIANO - E' stata estubata questa sera all'ospedale di Treviso, la 26enne accoltellata due sere fa da un 15enne a Marocco di Mogliano. E' cosciente e sta parlando con i genitori. Qui l'episodioRagazza accoltellata a Marocco di Mogliano: la 26enne Marta Novello, ricoverata all’ospedale di Treviso, è cosciente e parla con i genitori. L’aggressore sarebbe un ragazzo di 15 anni, il “bulletto ...La 26enne ferocemente aggredita è stata estubata. L'assalitore si trova nel carcere dei minori. Il movente è in fase di accertamento ...