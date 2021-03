Liguria, nove contagi in ospedale da operatore no vax (Di mercoledì 24 marzo 2021) Valentina Dardari Dopo il caso del San Martino di Genova, un altro cluster all’ospedale di Lavagna Un nuovo cluster di Covid-19 è stato registrato in Liguria, questa volta all'ospedale di Lavagna, e anche in questo caso il cluster avrebbe avuto inizio da un operatore sanitario che non si era vaccinato. A dare la notizia è stato il governatore della Regione Liguria Giovanni Toti durante la conferenza stampa. Un altro cluster in Liguria da operatori no vax Il presidente Toti ha infatti spiegato che "all'ospedale di Lavagna ci sono 9 positivi e un caso analogo si sta verificando a Tiglieto, per fortuna è un cluster di dimensioni più ridotte. Quello del personale non vaccinato a contatto coi pazienti è un tema molto delicato di cui si è parlato a lungo ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 24 marzo 2021) Valentina Dardari Dopo il caso del San Martino di Genova, un altro cluster all’di Lavagna Un nuovo cluster di Covid-19 è stato registrato in, questa volta all'di Lavagna, e anche in questo caso il cluster avrebbe avuto inizio da unsanitario che non si era vaccinato. A dare la notizia è stato il governatore della RegioneGiovanni Toti durante la conferenza stampa. Un altro cluster inda operatori no vax Il presidente Toti ha infatti spiegato che "all'di Lavagna ci sono 9 positivi e un caso analogo si sta verificando a Tiglieto, per fortuna è un cluster di dimensioni più ridotte. Quello del personale non vaccinato a contatto coi pazienti è un tema molto delicato di cui si è parlato a lungo ...

