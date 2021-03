Le giustificazioni di Sgarbi per non indossare la mascherina alla Camera non sono scientificamente valide

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Il 24 marzo 2021 la redazione di Facta ha ricevuto via WhatsApp la richiesta di verificare la fondatezza della richiesta del deputato Vittorioche, in questo interventodel 23 marzo 2021, chiedeva di poter parlare senza laha argomentato la sua posizione dichiarando di non averne bisogno in quanto «mi hanno fatto conoscere di aver avuto, nel mese di dicembre, il Covid, e quindi di avere gli anticorpi» e di avere un certificato medico che gli permetterebbe l’esenzione dall’obbligo dila. Come ulteriore motivazioneha affermato «in ordine al fatto che, dopo ulteriori visite, risulto affetto da cancro, le chiedo di poter parlare senza la». ...

... lelasciano spazio a qualche attenuante appena. Senza però il conforto dello straccio di un punto, che avrebbe rappresentato di gran lunga la miglior medicina dopo glidegli ...Vittorioè il primo firmatario. Il Codacons ha sottolineato che le misure ' appaiono ... Per il Codacons, la misura cautelare ' non trova fondamento e, anche alla luce delle ..."Questa amministrazione sta facendo proprio ciò che lei non ha fatto. Cronaca - La replica a Martina Salza, presidente del comitato Centro storico per Sutri ...“Niente di più bello e intenso di chi lagna retorica e crea continua contrapposizione come unica giustificazione d’esistenza civica e politica, non sapendo cosa inventarsi pur di screditare. Solo una ...