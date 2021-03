Le fotocamere degli smartphone sono eccezionali, basta saperle usare. L'unico problema si chiama Jpeg (Di mercoledì 24 marzo 2021) Spesso si critica la resa degli smartphone: le fotografie al 100% sono prive di dettaglio. C'è un motivo, i produttori vogliono così. C'è anche una soluzione: passare dal RAW, e evitare il distruttivo algoritmo Jpeg di default. Esistono soluzioni migliori che permettono anche di risparmiare spazio.... Leggi su dday (Di mercoledì 24 marzo 2021) Spesso si critica la resa: le fotografie al 100%prive di dettaglio. C'è un motivo, i produttori vogliono così. C'è anche una soluzione: passare dal RAW, e evitare il distruttivo algoritmodi default. Esistono soluzioni migliori che permettono anche di risparmiare spazio....

Advertising

Digital_Day : Se il telefono fa foto brutte spesso è anche colpa di chi lo usa. O del formato Jpeg: devasta le foto - giocarmon : *__* Per stabilire lo stato di conservazione di una fotocamera cominciate a eseguire questi esami sulle fotocamere… - arcticvlouis : il mio schifo per il genere maschile aumenta sempre di più quanto le fotocamere degli iphone - rdegiorgi53 : Le fotocamere degli smartphone OnePlus monteranno tecnologia Hasselblad - AppleEducate : RT @Vittorino1806: Oggi è stato riportato che 'O-Film' non è più il fornitore dei moduli per le fotocamere degli iPhone. #Apple #OFilm #Ca… -