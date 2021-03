Il calvario di Bornauw | il tumore | il coma e la guarigione La storia del difensore

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Sono stati mesi veramente difficili per Sebastiaan, ildel Colonia ha dovuto fare i conti con seri problemi di salute. E’ un, molto forte fisicamente e bravo nel gioco aereo. La prima esperienza è stata nelle giovanili dell’Anderlecht, poi si è messo in mostra con la prima squadra. Nel 2019 si è trasferito al Colonia, confermandosi un calciatore affidabile. Protagonista anche con la Nazionale del Belgio, dall’Under 15 all’Under 21, una presenza anche con la squadra maggiore. Adesso spera di tornare in campo dopo la malattia.ha dovuto affrontare un, è stato anche in, poi la. Adesso ha intenzione di lavorare sul campo per tornare competitivo. La malattia di SebastiaanFoto di Friedemann ...