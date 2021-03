GF Vip, Pierpaolo: la zia nuovamente al centro della polemica (Di mercoledì 24 marzo 2021) Già durante il suo percorso al GF Vip, Pierpaolo Pretelli è spesso finita al centro dell’attenzione per via delle dichiarazioni fatte da alcuni suoi familiari. A far infuriare nuovamente i fan dei Prelemi, è la zia dell’ex gieffino. Per nulla estranea alle polemiche social, la signora Mariateresa Pretelli è tornata a scaldare gli animi degli L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 24 marzo 2021) Già durante il suo percorso al GF Vip,Pretelli è spesso finita aldell’attenzione per via delle dichiarazioni fatte da alcuni suoi familiari. A far infuriarei fan dei Prelemi, è la zia dell’ex gieffino. Per nulla estranea alle polemiche social, la signora Mariateresa Pretelli è tornata a scaldare gli animi degli L'articolo

Advertising

serenitybxxch : #Gfvip 5, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli ostacolati dalla madre di lui? Le accuse choc. #Prelemi - infoitcultura : Grande Fratello Vip, i fan di Giulia Salemi furiosi con la madre di Pierpaolo Pretelli: 'Che tristezza' - zazoomblog : Grande Fratello Vip i fan di Giulia Salemi furiosi con la madre di Pierpaolo Pretelli: Che tristezza - #Grande… - robertomanzi9 : Grande Fratello Vip - L'incoraggiamento di Giulia Salemi per Pierpaolo P... - blogtivvu : Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, attacco web alla ex: “Ariadna vuole mettersi in luce”, ecco da parte di chi… -