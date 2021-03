Genoa, Marroccu: “Futuro Ballardini argomento non in discussione. Strootman? Mi ricorda Davide Astori perché…” (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il Futuro del Genoa sarà ancora nelle mani di mister Davide Ballardini. Non lo dice in modo diretto ma lo fa intuire il direttore sportivo Francesco Marroccu che parlando a Telenord nel corso della trasmissione We are Genoa, ha commentato alcuni dei temi caldi dell'ambiente del Grifone.Genoa, Marroccu fa il punto su Ballardini e la squadracaption id="attachment 1075383" align="alignnone" width="769" Ballardini, getty images/caption"La prosecuzione del rapporto con Ballardini è un argomento da non trattare nemmeno", ha dichiarato Marroccu. "Useremo la logica con chi ci ha aiutato a risalire dal penultimo posto". Un Futuro ancora col mister dunque per il ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 24 marzo 2021) Ildelsarà ancora nelle mani di mister. Non lo dice in modo diretto ma lo fa intuire il direttore sportivo Francescoche parlando a Telenord nel corso della trasmissione We are, ha commentato alcuni dei temi caldi dell'ambiente del Grifone.fa il punto sue la squadracaption id="attachment 1075383" align="alignnone" width="769", getty images/caption"La prosecuzione del rapporto conè unda non trattare nemmeno", ha dichiarato. "Useremo la logica con chi ci ha aiutato a risalire dal penultimo posto". Unancora col mister dunque per il ...

Ultime Notizie dalla rete : Genoa Marroccu Genoa, Marroccu conferma Ballardini: 'Argomento fuori discussione' ...Genoa e di Davide Ballardini sarà ancora insieme. A garantire la permanenza del tecnico di Ravenna sulla panchina rossoblu anche per la prossima stagione è il direttore sportivo Francesco Marroccu: "...

Marroccu: "Strootman esempio di serietà quotidiana" Accetta i marketing - cookies per visualizzare questo contenuto. Intervenuto durante la trasmissione 'We are Genoa', su Telenord, Francesco Marroccu è tornato sul momento rossoblù: " Siamo sulla strada giusta ma è ancora lunga da percorrere. Non dobbiamo sottovalutare l'imprevisto dietro l'angolo e le ...

Genoa, Marroccu: “Ballardini confermato? Argomento neanche da trattare” Buon Calcio a Tutti Genoa, Marroccu: “Futuro Ballardini argomento non in discussione. Strootman? Mi ricorda Davide Astori perché…” Parole al miele anche per un altro grande nome di casa Genoa: Kevin Strootman ... ricorda Davide Astori che ho portato al Cagliari e venduto alla Roma”, ha detto Marroccu. “Peccato che Kevin non abbia ...

Rassegna Stampa del 24 Marzo, il “killer salvezza” Ballardini “veleggia verso la riconferma” Oltre a ricordare che Strootman rimarrà ad allenarsi a Genova e Scamacca e Rovella sono pronti questo pomeriggio a esordire all'Europeo Under 21, i quotidiani si soffermano sulla questione diritti tv ...

