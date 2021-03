(Di mercoledì 24 marzo 2021) Completo, straripante, decisivo. Romeluha conquistato gli appassionati della Serie A con prestazioni maiuscole nei suoi due anni in Italia. A suon di gol ha contribuito alla crescita dell'Inter, che nella scorsa stagione ha sfiorato campionato ed Europa League. Stavolta lanerazzurra sembra volare dritta verso il bersaglio tricolore esembra vicino a festeggiare il primo titolo in Italia.caption id="attachment 1107829" align="alignnone" width="3672" Romelu, Inter (Getty Images)/captionIMPORTANZATuttavia,sa essere importante anche con la Nazionale belga. Lo certificano i numeri, ma anche la stima dei compagni. Lo ha ribadito ulteriormente Kevin De. Il centrocampista del Manchester City ne ha parlato in conferenza stampa: "Romelu è un ...

Advertising

ItaSportPress : De Bruyne esalta Lukaku: 'Con lui, il Belgio è una squadra migliore' - - Nerazzurrisiamo : La stella del #ManchesterCity elogia il bomber nerazzurro - - #Inter #Lukaku #DeBruyne #Belgio #nerazzurrisiamonoi -

Ultime Notizie dalla rete : Bruyne esalta

TUTTO mercato WEB

Ancelottii rivali: 'Manchester City la più forte del mondo' Come riporta anche la BBC , ... Hanno tutto, una padronanza di gioco, qualità a centrocampo e jolly come Gundogan e De, ...A disposizione: Carson, De, Doyle, Garcia, Mendy, Fernandinho, Steffen, Stones, Zinchenko. ... Soares Dias (POR) Stadio: Puskas Arena, Budapest Le parole dei due allenatori Rose: 'Mi...Diego junior ha esaltato la prestazione di Piotr Zielinski contro la Roma. A decidere il match, però, è stata una bella doppietta di Dries Mertens.Ancelotti esalta i rivali: “Manchester City la più forte del mondo” Ancelotti (getty images) Come riporta anche la BBC, Ancelotti ha commentato la sconfitta in Coppa contro i ...