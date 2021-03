Covid | nell’ultima settimana 2 049 nuovi casi a Bergamo | i dati Comune per Comune

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Sono 2.049 ipositivi alindividuati(17-23 marzo) in provincia di, in calo di 213 dallaprecedente che, invece, mostrava ancora una crescita: la media giornaliera discende da 323 a 293. “Ciò appare corroborare i segnali osservati la scorsa, che mostravano un iniziale rallentamento della curva epidemica – spiegano Alberto Zucchi, Elvira Beato e Roberta Ciampichini, del servizio epidemiologico aziendale di Ats-. Il valore di incidenza complessivole, a livello provinciale, scende dai 197della scorsaai 178 per 100.000 abitanti del periodo in osservazione. Le aree ...