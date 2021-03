Conte dopo l’incontro con Letta: “Con Pd confronto per trovare soluzioni già per le amministrative. Chi va da solo è meno efficace” (Di mercoledì 24 marzo 2021) “È stato un confronto proficuo, uno scambio molto utile. Si apre un cantiere”. Lo ha detto l’ex premier Giuseppe Conte parlando con i cronisti al termine dell’incontro con il segretario del Pd Enrico Letta. “Abbiamo parlato del piano vaccinale della necessità di sostenere famiglie imprese e lavoratori. Si apre un cantiere dobbiamo lavorare per creare la giusta sinergia e nel nuovo M5S il Pd sarà sicuramente un interlocutore privilegiato. Chi va da solo è meno efficace. C’è una volontà di confronto con il Pd già dalle prossime amministrative“. l’incontro è durato un’ora circa e si è svolto nella sede dell’Arel, l’Agenzia di ricerche e legislazione dove ha sede la scuola di politica creata da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021) “È stato unproficuo, uno scambio molto utile. Si apre un cantiere”. Lo ha detto l’ex premier Giuseppeparlando con i cronisti al termine delcon il segretario del Pd Enrico. “Abbiamo parlato del piano vaccinale della necessità di sostenere famiglie imprese e lavoratori. Si apre un cantiere dobbiamo lavorare per creare la giusta sinergia e nel nuovo M5S il Pd sarà sicuramente un interlocutore privilegiato. Chi va da. C’è una volontà dicon il Pd già dalle prossime“.è durato un’ora circa e si è svolto nella sede dell’Arel, l’Agenzia di ricerche e legislazione dove ha sede la scuola di politica creata da ...

