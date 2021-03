Cieli ancora azzurri, salgono anche le temperature minime (Di mercoledì 24 marzo 2021) Mentre scatta l’allarme per il rischio incendi boschivi, con Antonio Marioni del Centro Meteo Lombardo vediamo che tempo farà a Bergamo. ANALISI GENERALE Permangono condizioni di alta pressione sull’Europa centrale. Tale situazione garantisce tempo buono anche sulla Lombardia. Solo sabato potrebbe esserci un debole e veloce disturbo ma da verificare. Mercoledì 24 marzo 2021 Tempo Previsto: cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione temperature: massime in pianura in aumento e comprese tra 16 e 19°C. minime in aumento e comprese tra 2 e 8°C. Giovedì 25 marzo 2021 Tempo Previsto: cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione. temperature: massime in pianura stazionarie e comprese tra 16 e 19°C. minime in aumento e comprese tra 3 e 9°C. Venerdì 26 marzo 2021 Tempo Previsto: cielo tra il poco ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 24 marzo 2021) Mentre scatta l’allarme per il rischio incendi boschivi, con Antonio Marioni del Centro Meteo Lombardo vediamo che tempo farà a Bergamo. ANALISI GENERALE Permangono condizioni di alta pressione sull’Europa centrale. Tale situazione garantisce tempo buonosulla Lombardia. Solo sabato potrebbe esserci un debole e veloce disturbo ma da verificare. Mercoledì 24 marzo 2021 Tempo Previsto: cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione: massime in pianura in aumento e comprese tra 16 e 19°C.in aumento e comprese tra 2 e 8°C. Giovedì 25 marzo 2021 Tempo Previsto: cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione.: massime in pianura stazionarie e comprese tra 16 e 19°C.in aumento e comprese tra 3 e 9°C. Venerdì 26 marzo 2021 Tempo Previsto: cielo tra il poco ...

