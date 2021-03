Can Yaman presto su Canale 5 con ‘Amore ostinato’? Le indiscrezioni (Di mercoledì 24 marzo 2021) Stando ai rumor, pare che Mediaset abbia acquistato i diritti di Indina Ask, titolo originario della serie tv Amore ostinato, la soap turca del 2015 e che ha segnato il debutto in Tv di Can Yaman. Se ciò venisse confermato, è probabile che la serie venga trasmessa la prossima estate su Canale 5, per la gioia delle numerosissime fan dell’attore turco. Amore ostinato in onda nell’estate 2021 su Canale 5? I rumors A breve la soap DayDreamer arriverà alla conclusione e le fan di can Yaman già si stanno domandando quando potranno rivedere il loro beniamino nuovamente sugli schermi italiani. A questa domanda sembra dare risposta proprio Mediaset che, stando alle indiscrezioni, avrebbe acquistato i diritti della serie turca Indina Ask, la prima soap girata dall’attore turco nel 2015. Il titolo in italiano ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 24 marzo 2021) Stando ai rumor, pare che Mediaset abbia acquistato i diritti di Indina Ask, titolo originario della serie tv Amore ostinato, la soap turca del 2015 e che ha segnato il debutto in Tv di Can. Se ciò venisse confermato, è probabile che la serie venga trasmessa la prossima estate su5, per la gioia delle numerosissime fan dell’attore turco. Amore ostinato in onda nell’estate 2021 su5? I rumors A breve la soap DayDreamer arriverà alla conclusione e le fan di cangià si stanno domandando quando potranno rivedere il loro beniamino nuovamente sugli schermi italiani. A questa domanda sembra dare risposta proprio Mediaset che, stando alle, avrebbe acquistato i diritti della serie turca Indina Ask, la prima soap girata dall’attore turco nel 2015. Il titolo in italiano ...

