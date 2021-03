Calcio a 5 – FF Napoli in A da imbattuta, il presidente Perugino: “Ora ci diano un campo” (Di mercoledì 24 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Torna nuovamente in seria A il futsal partenopeo, con la FF Napoli, e lo fa anzitempo, di prepotenza, con 18 vittorie su 18 gare disputate, in un momento particolarmente difficile a causa del Covid. Un traguardo raggiunto partendo da zero, in appena nove anni, grazie a una società messa in piedi dal presidente Serafino Perugino nel quartiere di Fuorigrotta della città, quello che ospita lo stadio Diego Armando Maradona. La vetta è stata raggiunta, senza perdere mai un colpo, anno per anno, promozione su promozione, partendo dalla juniores. A dare la matematica promozione nella massima serie è stata la partita casalinga di sabato scorso contro i siciliani del Melilli, sconfitti per 7 a 0, e la concomitante vittoria del Cosenza, che ha reso gli azzurri definitivamente irraggiungibili. ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 24 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Torna nuovamente in seria A il futsal partenopeo, con la FF, e lo fa anzitempo, di prepotenza, con 18 vittorie su 18 gare disputate, in un momento particolarmente difficile a causa del Covid. Un traguardo raggiunto partendo da zero, in appena nove anni, grazie a una società messa in piedi dalSerafinonel quartiere di Fuorigrotta della città, quello che ospita lo stadio Diego Armando Maradona. La vetta è stata raggiunta, senza perdere mai un colpo, anno per anno, promozione su promozione, partendo dalla juniores. A dare la matematica promozione nella massima serie è stata la partita casalinga di sabato scorso contro i siciliani del Melilli, sconfitti per 7 a 0, e la concomitante vittoria del Cosenza, che ha reso gli azzurri definitivamente irraggiungibili. ...

