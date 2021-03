Bergamo, via alla campagna contro la zanzara tigre: obblighi e consigli per i cittadini (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il Comune di Bergamo inizierà anche quest’anno a partire da aprile ad attivare diverse azioni di contrasto e prevenzione dell’infestazione da zanzara tigre in città. Tante azioni diverse, con qualche obbligo per cittadini e amministratori dei condomini, in modo da ridurre il diffondersi di questi fastidiosi insetti in città. La società Aprica Spa avvierà da aprile il trattamento di tombini e caditoie stradali pubbliche con il prodotto larvicida, dando priorità alle aree particolarmente critiche, nelle quali vengono solitamente rilevate le maggiori quantità di uova attraverso l’attività di monitoraggio delle ovitrappole. Il prodotto utilizzato, non in vendita al dettaglio, è composto da due bacilli che garantiscono maggior resistenza e durata. I trattamenti di disinfestazione con adulticidi vengono eseguiti in orario ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il Comune diinizierà anche quest’anno a partire da aprile ad attivare diverse azioni di contrasto e prevenzione dell’infestazione dain città. Tante azioni diverse, con qualche obbligo pere amministratori dei condomini, in modo da ridurre il diffondersi di questi fastidiosi insetti in città. La società Aprica Spa avvierà da aprile il trattamento di tombini e caditoie stradali pubbliche con il prodotto larvicida, dando priorità alle aree particolarmente critiche, nelle quali vengono solitamente rilevate le maggiori quantità di uova attraverso l’attività di monitoraggio delle ovitrappole. Il prodotto utilizzato, non in vendita al dettaglio, è composto da due bacilli che garantiscono maggior resistenza e durata. I trattamenti di disinfestazione con adulticidi vengono eseguiti in orario ...

