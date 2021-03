AstraZeneca e quei sospetti sulle dosi ad Anagni: come stanno le cose? (Di mercoledì 24 marzo 2021) Sembra non potersi arrestare l’eco mediatica suscitata da AstraZeneca e il suo vaccino. L’ultima notizia in ordine cronologico vede nuovamente lo stabilimento Catalent ad Anagni come teatro di cronaca. A diramare per prima la notizia è il quotidiano ‘La Stampa’ che riferisce di un controllo dei NAS che ha portato alla luce, tra sabato e domenica, lo stoccaggio di 29 milioni di dosi del vaccino di AstraZeneca nello stabilimento Catalent ad Anagni. Questo stabilimento si occupa dell’infilamento del vaccino nelle fiale, ovvero la fase finale del processo di produzione. La produzione del contenuto delle fiale e la spedizione delle stesse fanno invece capo alla fabbrica dell’azienda Halix, a Leida, nei Paesi Bassi. L’accusa del quotidiano non consiste nella presenza delle ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 24 marzo 2021) Sembra non potersi arrestare l’eco mediatica suscitata dae il suo vaccino. L’ultima notizia in ordine cronologico vede nuovamente lo stabilimento Catalent adteatro di cronaca. A diramare per prima la notizia è il quotidiano ‘La Stampa’ che riferisce di un controllo dei NAS che ha portato alla luce, tra sabato e domenica, lo stoccaggio di 29 milioni didel vaccino dinello stabilimento Catalent ad. Questo stabilimento si occupa dell’infilamento del vaccino nelle fiale, ovvero la fase finale del processo di produzione. La produzione del contenuto delle fiale e la spedizione delle stesse fanno invece capo alla fabbrica dell’azienda Halix, a Leida, nei Paesi Bassi. L’accusa del quotidiano non consiste nella presenza delle ...

Advertising

Giokin2 : RT @tempoweb: L'inquietante sospetto sul giallo di Anagni. 'Perché quei vaccini vanno ai Paesi poveri...' #anagni #astrazeneca #tadada #la7… - DanielaPF75 : @Fabopolis @GiovanniFanfoni In EU resta comunque diffidenza sulla destinazione reale di quei vaccini. Ognuno si far… - tempoweb : L'inquietante sospetto sul giallo di Anagni. 'Perché quei vaccini vanno ai Paesi poveri...' #anagni #astrazeneca… - SonSempreIoEh : lo capite che non è verosimile che le autorità italiane non sapessero cosa c'era in quei magazzini? ci arrivate?… - MFrancescaAlfon : Ventinove milioni di vaccini Astrazeneca nascosti in Italia: l'accusa di Bruxelles -