Uomini e Donne, Riccardo: retroscena su Maria, poi torna a parlare di Ida (Di martedì 23 marzo 2021) Il Guarnieri e Roberta Di Padua si svelano in una nuova intervista; in particolare, l'ex cavaliere parla del sostegno ricevuto dalla padrona di casa e risponde a una domanda sulla Platano L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di martedì 23 marzo 2021) Il Guarnieri e Roberta Di Padua si svelano in una nuova intervista; in particolare, l'ex cavaliere parla del sostegno ricevuto dalla padrona di casa e risponde a una domanda sulla Platano L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

meb : Il personale sanitario italiano candidato al premio #Nobel per la Pace è una notizia che riempie di orgoglio tutti… - matteorenzi : Bellissima la campagna “The Hiring Chain” con il meraviglioso contributo di Sting. Oggi è la giornata internazional… - matteosalvinimi : ???? In memoria di tutte le Vittime delle mafie, di servitori dello Stato che hanno dato la vita per la legalità, di… - MO0NLOV3R : RT @prayingmantidae: @nonnagualtiera @pricez_taylor @kajegf io la chiamo transandromisogyny perché colpisce noi uomini trans, ti giuro su t… - abc_styles_27 : RT @cimdrp: Chissà dove sono gli uomini che dicono che due ragazzi non dovrebbero baciarsi in pubblico perché non sono un bell’esempio per… -