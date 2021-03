Udc accusa Cirielli | Fabbricatore attacca Polichetti | “A Battipaglia con De Luca”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 23 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – I panni sporchi non si lavano in casa. Perché il centrodestra una casa comune non ce l’ha. E non è nemmeno una famiglia. Anzi… La resa dei conti dialettica si consuma entro le 17 di martedì. Quattro giorni prima Fratelli d’Italia aveva presentato il proprio candidato sindaco a Salerno, indicando l’avvocato Michele Sarno. Martedì mattina l’Udc “definisce i propri candidati a sindaco nelle città di Salerno,ed Eboli”. Il segretario Mario, con una nota, afferma: “Per Salerno i nostri nomi sono Aniello Salzano, Salvatore Memoli e Leo Borea. Aappoggio totale ad Antonio Visconti, mentre su Eboli sostegno a Damiano Cardiello con la possibile candidatura di una donna se ci saranno eventuali condizioni. Michele Sarno è uno stimato professionista ma la fuga in avanti di ...