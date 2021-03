Tutto sui gioielli di tendenza della primavera 2021 (Di martedì 23 marzo 2021) gioielli 2021. Quali sono le tendenze della primavera estate? Da sempre uno degli accessori più amati dalle donne, anche questa stagione le proposte bijoux sono brillanti, divertenti, giocose, femminili e cool. gioielli 2021. le tendenze Floreale “Floreale in primavera: avanguardia pura!” tuonava Miranda Priestley nel “Diavolo veste Prada”, ma visto che la moda è fatta di eterni ritorni, rieccoci anche questa stagione con i fiori, che non saranno una novità ma che ci piacciono sempre.Dolce&Gabbana cosparge le sue modelle con maxi fiori dai choker agli orecchini è Tutto un fiorire. Marni opta per una versione più delicata con fiorellini smaltati e Pandora crea uno dei celebri charms a forma di margherita. Etno-chic Dalle passerelle milanesi Giorgio ... Leggi su amica (Di martedì 23 marzo 2021). Quali sono le tendenzeestate? Da sempre uno degli accessori più amati dalle donne, anche questa stagione le proposte bijoux sono brillanti, divertenti, giocose, femminili e cool.. le tendenze Floreale “Floreale in: avanguardia pura!” tuonava Miranda Priestley nel “Diavolo veste Prada”, ma visto che la moda è fatta di eterni ritorni, rieccoci anche questa stagione con i fiori, che non saranno una novità ma che ci piacciono sempre.Dolce&Gabbana cosparge le sue modelle con maxi fiori dai choker agli orecchini èun fiorire. Marni opta per una versione più delicata con fiorellini smaltati e Pandora crea uno dei celebri charms a forma di margherita. Etno-chic Dalle passerelle milanesi Giorgio ...

