Toninelli ancora parla: c'è l'ha con la Lombardia ma finge di ignorare il caos vaccini in Toscana (Di martedì 23 marzo 2021) Danilo Toninelli torna alla carica. ancora non si è rassegnato al flop del governo Conte e ogni tanto ridà fiato alle trombe sentendosi parte della politica dei "migliori". La Lombardia è il suo odierno bersaglio. Il giornale di riferimento dei grillini, Il Fatto, ha infatti dettato la linea: attaccare la Lombardia per il caso dei vaccini. Toninelli segue il consiglio di Gad Lerner Come avvenne per le zone rosse anche in questo caso si cerca un capro espiatorio. E la Lombardia, con le disfunzioni dei giorni scorsi, si presta alla bisogna. Eppure proprio i grillini, col giornale di Travaglio in testa, avevano dato tutte le colpe all'assessore azzurro Giulio Gallera. Andato via lui, le disfunzioni non sono cessate. Ma loro insistono, seguendo lo sdegnato suggerimento di ...

