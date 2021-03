Sud: Draghi, ‘fermare divario, recuperare fiducia legalità e istituzioni’ (Di martedì 23 marzo 2021) Roma, 23 mar. (Adnkronos) – “Vogliamo fermare l’allargamento del divario” con il Nord del Paese, puntando soprattutto alle “donne e i giovani” e investendo al meglio le risorse che arriveranno dall’Europa. “Il nostro, il vostro successo in questo compito può essere anche un passo verso il recupero della fiducia nella legalità e nelle istituzioni, siano esse la scuola, la sanità o la giustizia. In questa sfida un ruolo cruciale è anche vostro, classi dirigenti. Ma un vero rilancio richiede la partecipazione attiva di tutti i cittadini”. Così il premier Mario Draghi, intervenendo in videoconferenza all’evento ‘Sud – Progetti per ripartire’ organizzato dalla ministra per il Sud, Mara Carfagna L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 23 marzo 2021) Roma, 23 mar. (Adnkronos) – “Vogliamo fermare l’allargamento del” con il Nord del Paese, puntando soprattutto alle “donne e i giovani” e investendo al meglio le risorse che arriveranno dall’Europa. “Il nostro, il vostro successo in questo compito può essere anche un passo verso il recupero dellanellae nelle istituzioni, siano esse la scuola, la sanità o la giustizia. In questa sfida un ruolo cruciale è anche vostro, classi dirigenti. Ma un vero rilancio richiede la partecipazione attiva di tutti i cittadini”. Così il premier Mario, intervenendo in videoconferenza all’evento ‘Sud – Progetti per ripartire’ organizzato dalla ministra per il Sud, Mara Carfagna L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

fattoquotidiano : La sua Bce s'è schierata coi falchi su Atene, sull'austerità nell'Europa del Sud e la stretta sui salvataggi bancar… - Palazzo_Chigi : In diretta l’intervento del Presidente Mario Draghi alla videoconferenza “Sud – #ProgettiPerRipartire” organizzata… - mara_carfagna : Al via alle 9.30 “Sud - Progetti per ripartire”. Si inizia con l’intervento del Presidente Draghi. Insieme a rappre… - corrmezzogiorno : #Napoli Sud, Draghi: per ripartire i fondi vanno spesi tutti e bene - Irishsara1980 : RT @Palazzo_Chigi: In diretta l’intervento del Presidente Mario Draghi alla videoconferenza “Sud – #ProgettiPerRipartire” organizzata dal M… -