Rula Jebreal | “Quando nacqui | mamma disse | ‘È femmina | ho messo al mondo un’altra vittima’

(Di martedì 23 marzo 2021) “era terrorizzata.‘è, hoal”., giornalista e scrittrice, nel suo nuovo libro Il cambiamento che meritiamo delinea, a partire dall’esperienza autobiografica, la situazione di violenze, discriminazioni e disparità in cui moltre donne vivono in Italia e nel resto del. Ad anticipare i contenuti del libro è Candida Morvillo sulle pagine del Corriere della Sera. La giornalista, esperta di politica estera e docente all’Università di Miami, ripercorre la storia di sua madre Nadia, vittima di stupro che si è data fuoco il giorno in cui, per caso, ha incontrato l’uomo che fu il suo carnefice: “Come tutte le ...