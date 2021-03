Pd: Letta, 'voglio fermare crisi, su politiche e rapporti umani deteriorati' (Di martedì 23 marzo 2021) Roma, 23 mar. (Adnkronos) - "Mi sono messo in testa di fermare la crisi del Pd: una crisi sulle politiche e una nei rapporti umani deteriorati. Da 10 giorni abbiamo dato un segnale forte alla nostra gente, al governo, agli altri partiti, al Paese". Così il segretario del Pd, Enrico Letta, all'assemblea dei senatori dem. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 marzo 2021) Roma, 23 mar. (Adnkronos) - "Mi sono messo in testa diladel Pd: unasullee una nei. Da 10 giorni abbiamo dato un segnale forte alla nostra gente, al governo, agli altri partiti, al Paese". Così il segretario del Pd, Enrico, all'assemblea dei senatori dem.

