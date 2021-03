Mastella spiega la sua app “Dillo a Clemente” | «Simile a Rousseau? Non costa mica 3mila euro»

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 23 marzo 2021) Chi è attento e segue le novità tecnologiche in questo nuovo mondo dove anche le istituzioni sono 4.0 non può non dare uno sguardo approfondito alla vera notizia del giorno: il lancio – ormai prossimo – dell’app(è questo il nome che, alla fine, è stato scelto, non quelli che sono circolati nelle ultime ore in rete, ndr) che l’attuale sindaco di Benevento,, utilizzerà nella prossima campagna elettorale. «Sarà pronta ad aprile – dice a Giornalettismo l’ex ministro della Giustizia -, alla fine, due miei amici che hanno sviluppato una vera e propria idolatria per la tecnologia avanzata mi hanno convinto». LEGGI ANCHE > A Benevento senza mascherina,multa Salvini, come funzionerà l’app di ...