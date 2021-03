L’Uomo dai testicoli enormi torna oggi su Real Time (gallery) (Di martedì 23 marzo 2021) Tra i tanti Reality “particolari” trasmessi da Real Time, troveremo da questa sera anche L’Uomo dai testicoli enormi, in onda nella stessa serata de L’Uomo senza Pene. E’ la storia di Dan Maurer, 40 anni, un uomo da “guinness dei primati” non per qualche abilità, ma per una caratteristica fisica: la grandezza del suo scroto. Le vite di Dan e sua moglie Mindy sono cambiate sette anni fa, quando i testicoli delL’Uomo hanno iniziato a crescere in maniera incontrollata. Si tratta di una malattia, un linfedema, che va curata prima che sia troppo tardi. La coppia è in viaggio proprio per trovare una cura. L’Uomo dai testicoli enormi in tv L’appuntamento con L’Uomo dai ... Leggi su ascoltitv (Di martedì 23 marzo 2021) Tra i tantiity “particolari” trasmessi da, troveremo da questa sera anchedai, in onda nella stessa serata desenza Pene. E’ la storia di Dan Maurer, 40 anni, un uomo da “guinness dei primati” non per qualche abilità, ma per una caratteristica fisica: la grandezza del suo scroto. Le vite di Dan e sua moglie Mindy sono cambiate sette anni fa, quando idelhanno iniziato a crescere in maniera incontrollata. Si tratta di una malattia, un linfedema, che va curata prima che sia troppo tardi. La coppia è in viaggio proprio per trovare una cura.daiin tv L’appuntamento condai ...

