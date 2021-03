Il Camerun convoca Choupo-Moting ma…. sbaglia indirizzo email e lui non va in ritiro (Di martedì 23 marzo 2021) Curioso caso al Bayern Monaco relativo all'attaccante Eric Maxim Choupo-Moting. Il giocatore sarebbe stato convocato dal Camerun per i prossimi impegni ma, l'email ufficiale per farlo partire non sarebbe mai arrivata.A raccontare quanto successo è il padre del giocatore che ha chiarito a Naja TV quanto accaduto.Choupo Moting e l'email mai arrivatacaption id="attachment 1111575" align="alignnone" width="919" Choupo-Moting (getty images)/captionSecondo quanto si apprende anche dalla Bild la colpa del malinteso, se così lo si può chiamare, sarebbe da attribuire ad un'email mai arrivata alla casella postale del Bayern Monaco, club che detiene il cartellino di ... Leggi su itasportpress (Di martedì 23 marzo 2021) Curioso caso al Bayern Monaco relativo all'attaccante Eric Maxim. Il giocatore sarebbe statoto dalper i prossimi impegni ma, l'ufficiale per farlo partire non sarebbe mai arrivata.A raccontare quanto successo è il padre del giocatore che ha chiarito a Naja TV quanto accaduto.e l'mai arrivatacaption id="attachment 1111575" align="alignnone" width="919"(getty images)/captionSecondo quanto si apprende anche dalla Bild la colpa del malinteso, se così lo si può chiamare, sarebbe da attribuire ad un'mai arrivata alla casella postale del Bayern Monaco, club che detiene il cartellino di ...

Advertising

FBiasin : La Federazione del Camerun convoca #ChoupoMoting. Per comunicarglielo, gli invia una mail. L'attaccante del Bayern… - ItaSportPress : Il Camerun convoca Choupo-Moting ma.... sbaglia indirizzo email e lui non va in ritiro - - liberalunicorno : RT @FBiasin: La Federazione del Camerun convoca #ChoupoMoting. Per comunicarglielo, gli invia una mail. L'attaccante del Bayern non riceve… - Filippo88392901 : RT @FBiasin: La Federazione del Camerun convoca #ChoupoMoting. Per comunicarglielo, gli invia una mail. L'attaccante del Bayern non riceve… - battito_inter : RT @FBiasin: La Federazione del Camerun convoca #ChoupoMoting. Per comunicarglielo, gli invia una mail. L'attaccante del Bayern non riceve… -