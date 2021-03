Il bambino è alla deriva su una lastra di ghiaccio: ecco come riesce a salvarlo un pescatore (Di martedì 23 marzo 2021) A Kiev, il pescatore Richard Gorda ha tirato fuori dal fiume Desenka uno studente di 11 anni, usando la sua canna da pesca. Il bambino galleggiava su una lastra di ghiaccio. La profondità dell’acqua in quel punto raggiunge anche i 20 metri. Il bambino, per fortuna, è uscito sano e salvo L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 marzo 2021) A Kiev, ilRichard Gorda ha tirato fuori dal fiume Desenka uno studente di 11 anni, usando la sua canna da pesca. Ilgalleggiava su unadi. La profondità dell’acqua in quel punto raggiunge anche i 20 metri. Il, per fortuna, è uscito sano e salvo L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

