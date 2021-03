Figli delle app (Di martedì 23 marzo 2021) Benvenuti nel fantastico mondo del dating online, la versione digitale delle agenzie matrimoniali che accoppiavano futuri partner secondo caratteristiche e gusti compatibili. Oggi si fa tutto tramite smartphone. Si scarica l’app e si scorrono le foto di persone che rispondono ai criteri indicati dall’utente: età, sesso e zona geografica. È così che la rete ha rivoluzionato le relazioni umane. Leggi su udine20 (Di martedì 23 marzo 2021) Benvenuti nel fantastico mondo del dating online, la versione digitaleagenzie matrimoniali che accoppiavano futuri partner secondo caratteristiche e gusti compatibili. Oggi si fa tutto tramite smartphone. Si scarica l’app e si scorrono le foto di persone che rispondono ai criteri indicati dall’utente: età, sesso e zona geografica. È così che la rete ha rivoluzionato le relazioni umane.

nzingaretti : Madri, padri, nonni, sorelle e fratelli, figli, amici: il Covid ha scavato un vuoto immenso nei nostri affetti. Una… - amnestyitalia : 4 anni fa, per i genitori uiguri che studiavano e lavoravano all'estero è iniziato un incubo. Pensavano che presto… - sandrogozi : ????????Una giornata che non avremmo voluto ricordare, ma che non potremo mai più dimenticare. Per chi non ce l'ha fatt… - CNike60 : RT @Canangel18: @MariannaCardini C'è qualcosa di peggio di donne maschiliste? La violenza delle donne contro le donne è una vergogna social… - AlexanderIII15 : @fattoquotidiano sinceramente: ma voi che votate gente come questo non vi sentite un pochino delle merde?...E' a pe… -