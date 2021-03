Fabrizio Corona torna in carcere. L'avvocato: «Non si regge in piedi, è in condizioni precarie» (Di martedì 23 marzo 2021) Continua a tenere banco il caso Fabrizio Corona. Il cosiddetto ex «re dei paparazzi», pur non avendo mai scattato una foto professionale in vita sua, alcuni giorni fa era stato costretto a tornare in carcere su ordine del giudice. Le violazioni di Fabrizio Corona Nel 2019 Corona aveva ricevuto un differimento della pena, utile a curarsi dalla sua dipendendenza dalla cocaina. Giovedì, ricevendo la notizia del ritorno in carcere, l'ex di Nina Moric aveva reagito ferendosi in pubblico e pubblicando sui suoi profili social in cui era insanguinato. Nell'occasione attaccò duramente i magistrati, ritenuti colpevoli di un trattamento inumano. A seguito di quell'episodio, Corona ha trascorso alcuni giorni in ospedale per curarsi dalle ferite ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 23 marzo 2021) Continua a tenere banco il caso. Il cosiddetto ex «re dei paparazzi», pur non avendo mai scattato una foto professionale in vita sua, alcuni giorni fa era stato costretto are insu ordine del giudice. Le violazioni diNel 2019aveva ricevuto un differimento della pena, utile a curarsi dalla sua dipendendenza dalla cocaina. Giovedì, ricevendo la notizia del ritorno in, l'ex di Nina Moric aveva reagito ferendosi in pubblico e pubblicando sui suoi profili social in cui era insanguinato. Nell'occasione attaccò duramente i magistrati, ritenuti colpevoli di un trattamento inumano. A seguito di quell'episodio,ha trascorso alcuni giorni in ospedale per curarsi dalle ferite ...

