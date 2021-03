Ecomafie | confiscati case | terreni e orologi di lusso a imprenditori dei rifiuti

Leggi su anteprima24

(Di martedì 23 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBeni per circa 10 milioni di euro – in particolare 44 immobili a uso commerciale e abitativo, 13 ettari di terreno, 7di prestigio, 900.000 euro in disponibilità finanziarie – sono statidalla Guardia di Finanza ai fratelli Antonio, Nicola e Salvatore Vassallo,deidi Cesa (rta), condannati in primo grado a sei anni di reclusione per il reato di disastro doloso aggravato dal “metodo mafioso”, in relazione allo smaltimento illegale, per conto del clan dei Casalesi, dispeciali e pericolosi in discariche abusive, tra cui Cava Giuliani” a Giugliano in Campania (Napoli), piena Terra dei Fuochi. I tre sono fratelli di Gaetano Vassallo, anch’egli imprenditore deial servizio dei Casalesi ...