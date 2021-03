Draghi: "Fermare divario Nord-Sud e spendere bene i fondi Ue, obiettivo primario" (Di martedì 23 marzo 2021) C'è stato "un forte calo di investimenti pubblici che ha colpito il Sud" e ora "per la prima volta abbiamo l'occasione di aumentare la spesa per infrastrutture fisiche e digitali" ha detto il premier aprendo l'evento 'Sud-Progetti per ripartire' voluto dalla ministra Carfagna Leggi su rainews (Di martedì 23 marzo 2021) C'è stato "un forte calo di investimenti pubblici che ha colpito il Sud" e ora "per la prima volta abbiamo l'occasione di aumentare la spesa per infrastrutture fisiche e digitali" ha detto il premier aprendo l'evento 'Sud-Progetti per ripartire' voluto dalla ministra Carfagna

Advertising

Maicolciotti : Infrastrutture, non belle parole. Draghi: fermare divario Sud, recuperare fiducia in legalità - Politica - ANSA - gioroman_romano : 'Fermare il divario con il #Sud' Bene che lo dica il Pres. #Draghi C'è tantissimo da fare: #asilinido… - Cassio39592131 : Fermare il divario con il Sudrecuperare fiducia in legalità, il governo dei migliori usa frazi nuove per far capire… - infoiteconomia : Sud, Draghi: Fermare divario, risorse a giovani e donne - giornaleradiofm : Recovery:Draghi,spendere bene fondi,donne e giovani centrali: (ANSA) - ROMA, 23 MAR - 'Divenire capaci di spendere… -