Dl sostegni: Calenda, 'serve un altro scostamento di 40 miliardi' (Di martedì 23 marzo 2021) Roma, 23 mar. (Adnkronos) – "Penso che deve esserci un nuovo scostamento con un rafforzamento dei sostegni, ristoro del cento per cento o vicino parente delle perdite subite da imprese e professionisti che sono le categorie oggettivamente meno tutelate. Secondo me serviranno una quarantina di miliardi, però noi traguardiamo giugno, ci sarà la ripresa e questa storia si chiude, però se ci andiamo morti la ripresa non c'è". Lo ha affermato Carlo Calenda, leader di Azione, ospite di Radio 24 . L'articolo proviene da Ildenaro.it.

