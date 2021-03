Covid: Pd, ‘nel cremonese vaccini a assessori e dipendenti comunali, indagare’ (Di martedì 23 marzo 2021) Milano, 23 mar. (Adnkronos) – Nel cremonese, a Sospiro, si stanno vaccinando cittadini senza rispettare le priorità della campagna vaccinale. E’ la denuncia del consigliere regionale Pd della Lombardia, Matteo Pilloni. “Si tratta dell’ennesima irregolarità che questa volta riguarda tutti gli amministratori comunali, i dipendenti e i collaboratori del Comune di Sospiro che sono stati contattati personalmente e potranno da oggi, in barba ad ogni priorità, categoria o target, ricevere il vaccino anti Covid presso la Rsa Fondazione Sospiro”, denuncia Piloni, che con una lettera ha immediatamente informato l’assessore al Welfare Letizia Moratti e il suo direttore generale Giovanni Pavesi.‘Mentre abbiamo ancora i nostri grandi anziani over 80 che non hanno ancora ricevuto il vaccino dovuto, mentre i nostri concittadini ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 23 marzo 2021) Milano, 23 mar. (Adnkronos) – Nel, a Sospiro, si stanno vaccinando cittadini senza rispettare le priorità della campagna vaccinale. E’ la denuncia del consigliere regionale Pd della Lombardia, Matteo Pilloni. “Si tratta dell’ennesima irregolarità che questa volta riguarda tutti gli amministratori, ie i collaboratori del Comune di Sospiro che sono stati contattati personalmente e potranno da oggi, in barba ad ogni priorità, categoria o target, ricevere il vaccino antipresso la Rsa Fondazione Sospiro”, denuncia Piloni, che con una lettera ha immediatamente informato l’assessore al Welfare Letizia Moratti e il suo direttore generale Giovanni Pavesi.‘Mentre abbiamo ancora i nostri grandi anziani over 80 che non hanno ancora ricevuto il vaccino dovuto, mentre i nostri concittadini ...

