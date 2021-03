Covid, in Sicilia solo lo 0,50 di positivi tra docenti e studenti. Razza: “La scuola in Sicilia è un luogo sicuro, dove il virus non si diffonde” (Di martedì 23 marzo 2021) "La scuola in Sicilia è un luogo sicuro, dove il virus non si diffonde. E questo grazie anche alle iniziative messe in campo dal governo Musumeci. Quello Siciliano, quindi, è un modello da portare a esempio anche nel resto d'Italia". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 23 marzo 2021) "Lainè unilnon si. E questo grazie anche alle iniziative messe in campo dal governo Musumeci. Quellono, quindi, è un modello da portare a esempio anche nel resto d'Italia". L'articolo .

Advertising

ladyonorato : Anche in Sicilia, appena ripartita da pochi giorni la campagna vaccinale con le file per accaparrarsi la dose, ecco… - SkyTG24 : Covid, variante nigeriana rilevata in Sicilia: regione per regione, ecco la situazione - blogsicilia : #notizie #sicilia Inail, 156 mila contagi covid sul lavoro - - blogsicilia : #notizie #sicilia Inail, 156 mila contagi covid sul lavoro - - blogsicilia : #notizie #sicilia Inail, 156 mila contagi covid sul lavoro - -