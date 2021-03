Covid: focolaio in residence anziani Varese, 23 positivi tra operatori e ospiti (Di martedì 23 marzo 2021) Milano, 23 mar. (Adnkronos) – focolaio in un residence per anziani di Varese, Le Residenze Villa Molina, dove risiedono 18 ospiti anziani alloggiati in miniappartamenti e assistiti da 11 operatori socio sanitari. L’accertamento dell’Ats Insubria ha fatto emergere 16 positivi al Covid19 tra gli ospiti e 7 tra gli operatori sanitari. Il residence, si apprende, non è una vera e propria rsa, ma offre alcuni servizi socio-assistenziali agli anziani: di conseguenza, non rientrava nella fase 1 della campagna di vaccinazione rivolta alle Rsa. Il piano di somministrazione per questi ospiti era iniziato di recente e non si è potuto concludere proprio per la ... Leggi su ildenaro (Di martedì 23 marzo 2021) Milano, 23 mar. (Adnkronos) –in unperdi, Le Residenze Villa Molina, dove risiedono 18alloggiati in miniappartamenti e assistiti da 11socio sanitari. L’accertamento dell’Ats Insubria ha fatto emergere 16al19 tra glie 7 tra glisanitari. Il, si apprende, non è una vera e propria rsa, ma offre alcuni servizi socio-assistenziali agli: di conseguenza, non rientrava nella fase 1 della campagna di vaccinazione rivolta alle Rsa. Il piano di somministrazione per questiera iniziato di recente e non si è potuto concludere proprio per la ...

Advertising

fattoquotidiano : Genova, focolaio nel reparto Covid free dell’ospedale: muore un 79enne. La Procura apre un’inchiesta per omicidio c… - ZZiliani : Ma gli juventini che strepitano per il rinvio di #InterSassuolo per #focolaio #Covid sono gli stessi che non hanno… - TV7Benevento : Covid: focolaio in residence anziani Varese, 23 positivi tra operatori e ospiti (2)... - TV7Benevento : Covid: focolaio in residence anziani Varese, 23 positivi tra operatori e ospiti... - 501_tot : RT @GiovanniAgost20: Una festa di laurea si trasforma in focolaio covid a Macerata (con15 contagi e 2 in terapia intensiva) in piena zona r… -