Covid, allo studio un vaccino in pillola. Inizio studio clinico di fase 1 nel secondo trimestre del 2021 (Di martedì 23 marzo 2021) In attesa dei vaccini in via di approvazione che hanno già superato tutte le fasi della sperimentazione, la ricerca continua a lavorare per mettere a punto armi per arginare Sars Cov 2 e prevenire Covid. Un vaccino in forma di pillola potrebbe entrare nella prima fase dei trial clinici quest’anno. Ad annunciarlo è l’azienda Oravax, che lavora sul prodotto, che in una nota stampa rende noto di prevedere di iniziare uno studio clinico nel secondo trimestre del 2021. Il passaggio è quindi solo la prima fase dello sviluppo di un vaccino, dopo i risultati ottenuti in studi preclinici, che hanno mostrato una produzione di anticorpi dopo la prima dose. Se funzionasse le fasi di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 marzo 2021) In attesa dei vaccini in via di approvazione che hanno già superato tutte le fasi della sperimentazione, la ricerca continua a lavorare per mettere a punto armi per arginare Sars Cov 2 e prevenire. Unin forma dipotrebbe entrare nella primadei trial clinici quest’anno. Ad annunciarlo è l’azienda Oravax, che lavora sul prodotto, che in una nota stampa rende noto di prevedere di iniziare unoneldel. Il passaggio è quindi solo la primadello sviluppo di un, dopo i risultati ottenuti in studi preclinici, che hanno mostrato una produzione di anticorpi dopo la prima dose. Se funzionasse le fasi di ...

