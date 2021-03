Chiara Ferragni e Fedez, è nata la piccola: svelato il suo nome – FOTO (Di martedì 23 marzo 2021) È finalmente nata la seconda figlia di Chiara Ferragni e Fedez che mostrano il suo volto sui social e svelano il nome scelto. I fan entusiasti stanno riempiendo di like la tenera FOTO. Ecco come la coppia ha scelto di chiamare la piccola “baby girl”. È nata la piccola “Baby Girl”, figlia di Chiara Ferragni L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 23 marzo 2021) È finalmentela seconda figlia diche mostrano il suo volto sui social e svelano ilscelto. I fan entusiasti stanno riempiendo di like la tenera. Ecco come la coppia ha scelto di chiamare la“baby girl”. Èla“Baby Girl”, figlia diL'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

rtl1025 : ?????? E' nata la figlia di Chiara #Ferragni e #Fedez. Si chiama #Vittoria @Fedez @ChiaraFerragni - team_world : Congratulazioni a @Fedez e Chiara Ferragni per la nascita di Vittoria ?? ... finalmente possiamo 'chiamarti per nome' ?? - MediasetTgcom24 : Chiara Ferragni ha partorito, è nata Vittoria #chiaraferragni - medicinv : RT @PAZZESK4: Ore 9:56 del 23 marzo 2021 Twitter impazzisce per la nascita della figlia di Chiara Ferragni e Fedez. Io c'ero. - chosevlovdeka : RT @PAZZESK4: Ore 9:56 del 23 marzo 2021 Twitter impazzisce per la nascita della figlia di Chiara Ferragni e Fedez. Io c'ero. -