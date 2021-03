Chiara Boni La Petite Robe | un tributo a Milano

(Di martedì 23 marzo 2021) Fuori dal calendarioFashion Week, ma con una proposta intrigante,ha deciso di renderecon uno show digitale ideato per la sua collezione LaAutunno/Inverno 2021. Un’ eleganza spontanea, senza artifici, un connubio tra maschile e femminile che incanta sul rooftop della Casa del Cedro, il prestigioso palazzo degli anni ’50 nel quartiere Brera, dove ha anche sede lo showroom della stilista fiorentina. Lo show digitale ha visto sfilare le modelle su una passerella d’eccezione e con una vista mozzafiato sulla città. Un messaggio di speranza, di resilienza, accompagnato dalle musiche di Thomas Constantin che allude ad “une fille au mausculine” come la donna A/I 2021 di. Una ...

Lo show della stilista girato su di un terrazzo nel quartiere di Brera: «Il mio messaggio di libertà e resilienza». In tute da lavoro, lunghi di paillettes e scarpe basse ...