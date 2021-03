Call of Duty: Warzone e Black Ops Cold War stanno per aggiungere la balestra e questa volta è ufficiale (Di martedì 23 marzo 2021) Activision lancerà ufficialmente la nuova balestra in Call of Duty: Warzone e Black Ops Cold War questa settimana, dopo averla lanciata accidentalmente la scorsa settimana. La balestra R1 Shadowhunter arriverà su Warzone e Black Ops Cold War il 24 marzo, quando sarà disponibile in forma base tramite una sfida in-game, o immediatamente disponibile per chi pagherà il bundle contenente il progetto nel negozio. Questo pacchetto è stato venduto accidentalmente tramite lo store in-game di Warzone per 1200 COD Points (circa 11 Euro) il 18 marzo. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di martedì 23 marzo 2021) Activision lancerà ufficialmente la nuovainofOpsWarsettimana, dopo averla lanciata accidentalmente la scorsa settimana. LaR1 Shadowhunter arriverà suOpsWar il 24 marzo, quando sarà disponibile in forma base tramite una sfida in-game, o immediatamente disponibile per chi pagherà il bundle contenente il progetto nel negozio. Questo pacchetto è stato venduto accidentalmente tramite lo store in-game diper 1200 COD Points (circa 11 Euro) il 18 marzo. Leggi altro...

