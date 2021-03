Calciomercato Sampdoria, i blucerchiati non mollano Ferrer dello Spezia (Di martedì 23 marzo 2021) Calciomercato Sampdoria: i blucerchiati monitorano con attenzione Salva Ferrer dello Spezia Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. È un po’ la storia della Sampdoria e di Salva Ferrer. Il terzino dello Spezia è stato a un passo dal vestire la maglia blucerchiata, nell’ultima sessione di mercato il trasferimento è saltato a poche ore dalla sirena di chiusura delle trattative. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Sampdoria SU SAMP NEWS 24 La Sampdoria non ha dimenticato il suo obiettivo per la corsia destra. Ferrer sarebbe stato un ottimo rincalzo per far tirare il fiato a Bartosz Bereszynski e un’operazione alla Tommaso Augello ha sempre solleticato ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 23 marzo 2021): imonitorano con attenzione SalvaCerti amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. È un po’ la storia dellae di Salva. Il terzinoè stato a un passo dal vestire la maglia blucerchiata, nell’ultima sessione di mercato il trasferimento è saltato a poche ore dalla sirena di chiusura delle trattative. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASU SAMP NEWS 24 Lanon ha dimenticato il suo obiettivo per la corsia destra.sarebbe stato un ottimo rincalzo per far tirare il fiato a Bartosz Bereszynski e un’operazione alla Tommaso Augello ha sempre solleticato ...

Advertising

infoitsport : Calciomercato Sampdoria | l'Inter pensa ad Audero Ultime - psb_original : Lecce, Rodriguez nel mirino di Inter e Sampdoria: i dettagli #SerieB - FiloBarige993 : RT @NicoSchira: Ora è ufficiale! Rinnovo fino al 2026 per Manolo #Gabbiadini con la #Sampdoria. Tutto confermato! #calciomercato ???????????? ht… - phncx69 : RT @NicoSchira: Ora è ufficiale! Rinnovo fino al 2026 per Manolo #Gabbiadini con la #Sampdoria. Tutto confermato! #calciomercato ???????????? ht… - NicoSchira : Ora è ufficiale! Rinnovo fino al 2026 per Manolo #Gabbiadini con la #Sampdoria. Tutto confermato! #calciomercato… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Sampdoria Calciomercato Sampdoria, i blucerchiati non mollano Ferrer dello Spezia Calciomercato Sampdoria: i blucerchiati monitorano con attenzione Salva Ferrer dello Spezia Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. È un po' la storia della Sampdoria e di ...

Sampdoria, se Ranieri non accetta Gotti o Italiano: la strategia La Sampdoria sta provando a proporre a Claudio Ranieri un nuovo contratto per la prossima stagione. L'idea non sarebbe quella di diminuire troppo il salario, bensì di rimodularlo vincolandolo ad alcuni ...

Calciomercato Sampdoria, Damsgaard vale oro: il prezzo di partenza Sampdoria News 24 Calciomercato Sampdoria, i blucerchiati non mollano Ferrer dello Spezia Calciomercato Sampdoria: i blucerchiati monitorano con attenzione Salva Ferrer dello Spezia Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. È un po’ la storia della Sampdoria e di S ...

Diritti tv Serie A, parla Ferrero: “Ho i miei dubbi sulle società che sostengono Dazn” c’è anche il Presidente della Sampdoria Massimo Ferrero. Il numero uno blucerchiato ha pubblicamente bocciato la proposta pervenuta dalla multinazionale britannica. Ecco un estratto delle sue parole ...

: i blucerchiati monitorano con attenzione Salva Ferrer dello Spezia Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. È un po' la storia dellae di ...Lasta provando a proporre a Claudio Ranieri un nuovo contratto per la prossima stagione. L'idea non sarebbe quella di diminuire troppo il salario, bensì di rimodularlo vincolandolo ad alcuni ...Calciomercato Sampdoria: i blucerchiati monitorano con attenzione Salva Ferrer dello Spezia Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. È un po’ la storia della Sampdoria e di S ...c’è anche il Presidente della Sampdoria Massimo Ferrero. Il numero uno blucerchiato ha pubblicamente bocciato la proposta pervenuta dalla multinazionale britannica. Ecco un estratto delle sue parole ...