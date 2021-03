Avanti un altro, concorrenti troppo “spinti”: le scuse di Paolo Bonolis (Di martedì 23 marzo 2021) Paolo Bonolis gioca spesso su doppi sensi e situazioni estreme, ma i concorrenti dell’ultima puntata lo hanno portato a scusarsi con il pubblico. Uno dei marchi di fabbrica di Paolo Bonolis è la sua capacità di rendere allegra ogni situazione, di riuscire a rendere leggeri doppi sensi, situazioni e battute al limite della pubblica accettazione. Il conduttore viene amato dal pubblico proprio per la sua abilità nel trovare la battuta istantaneamente, di scherzare anche sui concorrenti, sul loro modo di presentarsi e sui loro errori. Chi va in studio ad Avanti un altro è consapevole che potrebbe essere messo alla berlina e spesso accetta il gioco con il sorriso sulle labbra, mentre in altri casi c’è chi addirittura partecipa più per lo scambio di battute ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 23 marzo 2021)gioca spesso su doppi sensi e situazioni estreme, ma idell’ultima puntata lo hanno portato a scusarsi con il pubblico. Uno dei marchi di fabbrica diè la sua capacità di rendere allegra ogni situazione, di riuscire a rendere leggeri doppi sensi, situazioni e battute al limite della pubblica accettazione. Il conduttore viene amato dal pubblico proprio per la sua abilità nel trovare la battuta istantaneamente, di scherzare anche sui, sul loro modo di presentarsi e sui loro errori. Chi va in studio adunè consapevole che potrebbe essere messo alla berlina e spesso accetta il gioco con il sorriso sulle labbra, mentre in altri casi c’è chi addirittura partecipa più per lo scambio di battute ...

matteorenzi : Vedere Borghi votare la fiducia a Draghi? Un passo in avanti per l'Italia, un grande passo per un sovranista. Veder… - zazoomblog : Avanti un altro concorrenti troppo “spinti”: le scuse di Paolo Bonolis - #Avanti #altro #concorrenti #troppo - hereitswabisabi : @emma_salioni avanti così finché non avremo altro content - TZStanAccount40 : @b3njaminssmiles Ti sei dimenticata avanti un altro - nguandalini1992 : Non solo +17 punti dopo 28giornate rispetto alla scorsa stagione, siamo anche molto altro! ?????? Avanti @acmilan ???? -