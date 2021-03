Av Napoli-Bari, tavolo in Irpinia. Todisco: La città si avvia a diventare un nodo strategico, prepariamoci (Di martedì 23 marzo 2021) Domani, mercoledì 24 marzo, alle ore 16 è convocata, in modalità da remoto, la riunione del tavolo tecnico per la realizzazione della Av/Ac Napoli-Bari. Alla riunione coordinata dal delegato del presidente, Francesco Todisco, parteciperanno i sottoscrittori del protocollo di intesa fra comuni attraversati dall’opera, parti sociali e Consorzio Asi di Avellino, il presidente della IV commissione consiliare, Luca Cascone, l’assessore al Governo del territorio, Bruno Discepolo e i rappresentanti di Rfi. “L’intesa raggiunta fra parti sociali, Asi di Avellino e comuni attraversati dalla linea ferroviaria – afferma Todisco – è un fatto politicamente rilevante perché dice della compattezza che c’è in Irpinia intorno a quest’opera”. Todisco sottolinea “la rilevanza strategica ... Leggi su ildenaro (Di martedì 23 marzo 2021) Domani, mercoledì 24 marzo, alle ore 16 è convocata, in modalità da remoto, la riunione deltecnico per la realizzazione della Av/Ac. Alla riunione coordinata dal delegato del presidente, Francesco, parteciperanno i sottoscrittori del protocollo di intesa fra comuni attraversati dall’opera, parti sociali e Consorzio Asi di Avellino, il presidente della IV commissione consiliare, Luca Cascone, l’assessore al Governo del territorio, Bruno Discepolo e i rappresentanti di Rfi. “L’intesa raggiunta fra parti sociali, Asi di Avellino e comuni attraversati dalla linea ferroviaria – afferma– è un fatto politicamente rilevante perché dice della compattezza che c’è inintorno a quest’opera”.sottolinea “la rilevanza strategica ...

