Assegno unico per i figli da luglio 2021 | a chi spetta

(Di martedì 23 marzo 2021) L’arriverà aper i nuclei familiari con. Lo ha ribadito Elena Bonetti, ministra per le Pari opportunità e la Famiglia. “Non siamo più nella situazione del primo lockdown. Ma è evidente che se la situazione d’emergenza si prolungherà, nei prossimi provvedimenti ci sarà il mio personale impegno per allargare gli strumenti del bonus baby sitter e congedi”, ha detto la ministra. ” Per le famiglie con”, ha spiegato, “la prospettiva è sapere che dapartirà l’universale, sul quale ritengo io da oggi possiamo investire anche di più di quello che avevamo preventivato“, ha aggiunto., a chie a quanto ammonta L’...

elenabonetti : Più soldi sull'assegno unico e universale, che è il primo pezzo del #FamilyAct. A chi si dice riformista chiedo se… - elenabonetti : Il #DecretoSostegni approvato questa sera in Cdm libera altri 32 mld, risorse importanti, che portano ossigeno alle… - KattInForma : Assegno unico, Forum famiglie: «Parta a luglio, con più fondi» - wam_the : Assegno Unico Figli, addio a questi bonus. Arriva a luglio? - lucianonobili : RT @ForumFamiglie: ??@gigidepalo: 'La proposta della ministra @elenabonetti di far partire l’assegno unico e universale a luglio con più f… -

Adesso ci aspettiamo almeno che si porti a compimento la misura dell'per i figli, ma bisognerà cogliere l'occasione straordinaria del Recovery Plan per ulteriori progetti di sistema. ...L'familiare dovrebbe arrivare a luglio per i nuclei familiari con figli: lo assicura Elena Bonetti, ministra per le Pari opportunità e la Famiglia. La realtà è che mancano i decreti ...In una lunga chiacchierata il deputato 5 Stelle di Rieti, Gabriele Lorezoni, attualmente membro della commissione Finanza della camera ed in passato estensore di quella parte della finanziaria 2021 ch ...L’assegno unico arriverà a luglio per i nuclei familiari con figli: sarà pagato mensilmente e dovrebbe avere un valore massimo di 250 euro.