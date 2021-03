Ancora caos vaccini a Giugliano, sindaco: “Così non va”. Asl si scusa e annuncia altri due centri (Di martedì 23 marzo 2021) Giugliano. Dopo settimane difficili per i vaccini, arriva finalmente la risposta dell’Asl Napoli 2 nord. In una nota ufficiale l’azienda diretta da Antonio D’Amore si scusa infatti per i disagi e rilancia: entro l’8 aprile a Giugliano saranno allestite le strutture vaccinali presso la Scuola Rita Levi Montalcini nell’area GB Futura e presso il Palazzetto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 23 marzo 2021). Dopo settimane difficili per i, arriva finalmente la risposta dell’Asl Napoli 2 nord. In una nota ufficiale l’azienda diretta da Antonio D’Amore siinfatti per i disagi e rilancia: entro l’8 aprile asaranno allestite le strutture vaccinali presso la Scuola Rita Levi Montalcini nell’area GB Futura e presso il Palazzetto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

petergomezblog : Vaccinazioni Covid, di nuovo caos in Lombardia per mancato invio degli sms. A Cremona l’Asst chiama gli aventi diri… - fattoquotidiano : Vaccinazioni Covid, ancora caos in Lombardia per mancato invio sms. A Cremona Asst chiama gli aventi diritto - cancroforever : @massimogiorgi5 @CottarelliCPI @AndreaScanzi Non ci siamo arrivati che non è stato saltare fila ma perché visto il… - JohSogos : RT @SecolodItalia1: Toninelli ancora parla: c’è l’ha con la Lombardia ma finge di ignorare il caos vaccini in Toscana - SoniaLaVera : RT @SecolodItalia1: Toninelli ancora parla: c’è l’ha con la Lombardia ma finge di ignorare il caos vaccini in Toscana -