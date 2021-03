(Di martedì 23 marzo 2021) IL DAYTIME DI20 Nella giornata di oggi, 23 marzo, sono andate in onda altre due puntate del daytime di ‘20 ’ su Italia 1 e su Canale 5. Ecco le vicende dei protagonisti di questa ventesima edizione. LEGGI ANCHE20, LE NUOVE SFIDE DELLA PROSSIMA PUNTATA: LA CELENTANO ATTACCAUN’ALTRA BUSTA NERA PERScorsa settimana la Celentano ha lanciato due guanti di sfida a: uno è stato accettato, in cui ha poi vinto la ballerina, mentre l’altro, che consisteva nell’esibizione di un Can Can con variazioni di classico, non è stato accettato, né da, né dalla sua coach Cuccarini, né dalla maggioranza dei tre giudici esterni. La Celentano ripropone quindi ala stessa coreografia di Can Can togliendo ...

zazoomblog : Amici 20 Serena scoppia in lacrime: la discussione con Rosa - #Amici #Serena #scoppia #lacrime: - cavamarta23 : RT @laracelentano: Sangiovanni, Enula, Leo, Giulia che difendono Serena. Amo. #Amici20 #Amici2020 #amici - InthemoodforHS : RT @laracelentano: Sangiovanni, Enula, Leo, Giulia che difendono Serena. Amo. #Amici20 #Amici2020 #amici - laracelentano : In questa vita vorrei soltanto possedere la calma di Serena e il modo di vendicarsi della Celentano #Amici2020… - itsmc17 : RT @laracelentano: Sangiovanni, Enula, Leo, Giulia che difendono Serena. Amo. #Amici20 #Amici2020 #amici -

Rosa Di Grazia, lite con Leonardo Lamacchia ead2021/ "Avete rotto..."2021, ed.20: nuovi guanti di sfida2021 torna in onda oggi pomeriggio con un doppio pomeridiano in cui ...Momenti tesissimi nella scuola di ''. Nel pomeriggio del 23 marzo è andato in scena un litigio clamoroso tra alcuni allievi del ... Nelle ultime oreMarchese non ha proprio retto ed è ...Scorsa settimana la Celentano ha lanciato due guanti di sfida a Rosa: uno è stato accettato, in cui ha poi vinto la ballerina Serena, mentre l’altro, che consisteva nell’esibizione di un Can Can con ...Caos in casa "Amici". Durante la puntata del daytime una concorrente non trattiene le lacrime e scoppia una dura lite fra i ragazzi ...